Se ne è andato Tom Wilkinson | l’attore di “Full Monty” e “Shakespeare in Love”

Leggi su notizie

(Di sabato 30 dicembre 2023) Era un artista dello spettacolo, britannico, amato e considerato dal pubblico, aveva 75 anni e ha fatto oltre 130 film È morto a 75 annibritannico Tom. Un totem dello spettacolo e uno degli attori più considerati nel mondo del cinema. E’ noto soprattutto per film come ‘‘, ‘In‘ e ‘Marigold Hotel’. Tre bellissimi film diversi nel loro genere, ma che hanno avuto un successo pazzesco. Non era il protagonista ma sempre quelle parti da non protagonista che con la sua interpretazione e il suo carisma, spesso riusciva a far spiccare sugli altri.Tomquando venne omaggiato dalla Regina Elisabetta (X Notizie.com)Nella sua lunghissima e prestigiosa carriera,ha ricevuto ...