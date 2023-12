Se il calcio si trasforma in un' esperienza religiosa

Kamada prova a sbloccare per la Lazio sugli sviluppi di undi punizione al 16', Okoli ...Soulé al 57'. Grande la reazione della Lazio, che in due minuti ribalta il momentaneo ...... gol di Soulé sudi rigore al 52'. In centocinque secondi la Lazio ha ribaltato il risultato ... Soulé 6:il penalty che illude il Frosinone. Non è determinante come al solto, ma è ...Il Natale è alle porte e accoglierlo scoprendo il segreto del calcio come «esperienza religiosa» potrebbe farci sentire tutti più buoni... Di «cattiverie» - quest’anno che ci sta lasciando- ne ha ...I biancocelesti subiscono il rigore di Soulé, poi rimontano in due minuti con i nuovi acquisti e la chiudono con Patric nel finale ...