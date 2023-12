“Scusate | ho un problema” Gelo ad Affari Tuoi | Valentina lo confessa in diretta Amadeus è allibito

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nella serata del 29 dicembre nel programma “” in onda su Rai 1 alle ore 20:30 e condotto dala protagonista della puntata è stataViola. Dopo 37 puntate la concorrente del Lazio è entrata in gara per portare a casa il massimo della vincita, i 300mila euro che però erano nascosti nel pacco della Sardegna. Originaria di Rocca Priora,ha raccontato la sua storia prima di iniziare il viaggio tra le venti regioni italiane. La segretaria part time di un’azienda informatica e mamma di Ginevra di 16 anni, ha pescato a sorteggio il pacco numero 9 che l’ha accompagnata per più della metà del gioco. “Ma Eleonora e il Dottore…”., tra il pubblico scoppia il caso dopo la vittoria in puntata...

...cercano di rimediare con la neve sparando i cannoni pensando che così si sia risolto un... precisa!] a primo posto mentre Santi e Madonne possono essere prese di mira,se poco, ma ...I giovani farmacisti sono unsociale, non so cosa sia successo negli ultimi anni, immagino ..., ho una scadenza, mi dispiace tantissimo perdermi quest'occasione. Della meraviglia di ..."Mi scuso di alcune frasi inopportune, presidente, quindi così il problema è risolto", le parole di Maurizio Gasparri in riferimento alle frasi pronunciate contro Matteo Renzi. / WebTv Senato (Alexand ...Una volta aperta l'app della banca compariva il messaggio: "Ci scusiamo ma, per un problema tecnico non puoi proseguire. Per favore, riprova più tardi". Le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia, ...