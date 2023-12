Scossa di terremoto ad Ala | magnitudo 2 8

Non si segnalano danni Terremoto di magnitudo 3.2 a Spoleto , in provincia di Perugia, oggi 28 dicembre 2023. Il Terremoto è stato localizzato dalla ... (sbircialanotizia)

AGI - Unadiha interessato il territorio di Ala (Tn) alle 6.47 con una magnitudo di 2.8. Lo rende noto il profilo X dell'Ingv. Il 28 dicembre l'Istituto aveva registrato un altro sisma di ...... il 6 giugno, ha colpito la parte occidentale dell'isola di Hispaniola, in una terra che non ha mai superato la tragedia degli oltre 220.000 morti deldel 2010. Nell'ultimahanno ...Il 30 Dicembre 2023 ore 06:47 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 e profondità 4 km a Ala (TN). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magni ...Terremoto nella notte, dov’è stata registrata. Nel corso delle ultime ore, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata in mare a Malta a ...