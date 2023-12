Scontro frontale tra due auto | un morto e 7 feriti

Nella giornata di oggi, sabato 30 dicembre, intorno alle ore 15, i vigili del fuoco di Caldiero fanno sapere di essere intervenuti a Veronella, in via Fiume, per unotra due autovetture. Giunti sul posto con un mezzo e cinque operatori, i vigili del fuoco spiegano di aver lavorato con divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre dalle lamiere il ...Acireale - Incidente mortale la notte scorsa, intorno all'1.30, sulla strada statale 114, all'altezza di Acireale. Nellotra una Peugeot 206 e un furgoncino Renault Kangoo ha perso la vita una ragazza di 18 anni, Sabrina Colmi, nata a Taormina e residente a Calatabiano, che viaggiava come passeggera ...A scontrarsi sono state una Bmw e una Dacia Duster. E' accaduto in via Rossini intorno alle 15.30. Sul posto ambulanza, pompieri e carabinieri ...Scontro frontale tra auto a Veronella: è successo oggi, sabato 30 dicembre, intorno alle 15. Incastrato tra le lamiere uno dei due guidatori ...