Scontri a Montecitorio | la madre di uno studente dei Collettivi scrive a Mattarella

(Di sabato 30 dicembre 2023) L'appello al Capo dello Stato: "I giovani sono talmente sfiduciati da non votare e ai pochi che si attivano lo Stato come risponde? Si faccia garante dello stop alla repressione" ''Lo scorso venerdì 22 dicembre, quando mio figlio 17enne era alla manifestazionesca ae purtroppo è stato tra le vittime delle manganellate della

A Roma un corteo di studenti (che non sarebbe stato autorizzato) si è spostato dal Pantheon alla piazza di Montecitorio , provando a raggiungere la ... (ilgiornaleditalia)

Un corteo non autorizzato di studenti si è spostato dal Pantheon alla piazza di Montecitorio , provando a raggiungere la Camera e Palazzo Chigi. ... (liberoquotidiano)

''Lo scorso venerdì 22 dicembre, quando mio figlio 17enne era alla manifestazione studentesca ae purtroppo è stato tra le vittime delle manganellate della polizia'', ho provato ''angoscia e il terrore''. Comincia così la lettera che Valentina Cavalletti, madre di uno studente che ...Il 23 dicembre, nel pieno clima natalizio, si sono consumati anche dei violentitra le FF. OO e gli studenti, ritrovatisi in massa davanti aal grido ' Il vostro tempo è finito, ...L'appello al Capo dello Stato: 'I giovani sono talmente sfiduciati da non votare e ai pochi che si attivano lo Stato come risponde Si faccia garante dello stop alla repressione' ...La card social sulla Sacra famiglia "alternativa" ha scatenato le polemiche da più parti, anche interne a +Europa che l'ha realizzato ...