Sci di fondo | fuori tanti big nella sprint di Dobbiaco che apre il Tour de Ski | Federico Pellegrino vuole alzare l’asticella

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023) Doveva essere l’appuntamento clou della stagione, ilde Ski, da affrontare senza remore da parte di tutti i protagonisti della Coppa del Mondo perché quest’anno non ci sono Giochi Olimpici o Mondiali da preparare per i quali l’appuntamento itinerante di inizio anno può essere di intralcio. Doveva essere ma non sarà così perché alcuni dei grandi protagonisti del circuito mondiale non saranno al via a causa di malanni vari ma soprattutto per via dell’influenza che sta colpendo in modo trasversalepaesi in Europa dove si concentrano gran parte degli atleti di punta delmondiale. Non ci saranno i due protagonisti più attesi, dalla Norvegia, Johannes Hoesfjot Klaebo e Simen Hegstad Krüger, rischiano di non esserci dalla Svezia Calle Halfvarsson ed Ebba Andersson, che fino a qualche giorno fa erano alle prese con il Covid, ...