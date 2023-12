Sci di fondo | Chanavat e Svahn primi leader del Tour de Ski | Hellweger 9° e Pellegrino 11°

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dobbiaco, 30 dic. - (Adnkronos) - Il diciottesimode Ski si apre nel segno del francese Lucase della svedese Linnche firmano la sprint in tecnica libera nella Nordic Arena di Dobbiaco (Bolzano), atto inaugurale delle sette tappe che si concluderanno domenica 7 gennaio in Val di Fiemme. La sprint pusterese ha visto Michaelchiudere al nono posto, precedendo di poco, nella seconda delle due semifinali, Federico, undicesimo. Sono stati nel complesso sette gli azzurri che hanno saputo superare il taglio delle qualificazioni, con Nicole Monsorno diciottesima e Caterina Ganz ventinovesima al femminile.ha interpretato il ruolo di dominatore sin dal turno preliminare. In finale il transalpino non ha concesso nulla alla concorrenza, ...

Nella prima tappa del Tour de Ski , il francese Lucas Chavanat si aggiudica lo sprint a tecnica libera di Dobbiaco, valida per la Coppa del Mondo didi. Seconda posizione per l'altro transalpino Jules Chappaz , davanti allo statunitense Ben Ogden , al primo podio in Cdm. Sorprende l'assenza della Norvegia, che per la prima volta in ...Sono sette gli azzurri che hanno superato il turno di qualificazione della sprint in tecnica libera a Dobbiaco , valida per l'apertura della diciottesima edizione del Tour de Ski : Federico Pellegrino ...A ridosso di vecchio e nuovo anno solare andrà in scena Tour de Ski femminile: l'edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, si disputerà da sabato 30 di ...Dopo la delusione del primo giorno, quando era uscito nella seconda manche dopo aver fatto segnare il quinto tempo nella prima, il carabiniere limonese si è rifatto, classificandosi buon decimo A ...