Sci alpino | Sofia Goggia avrà un pettorale migliore in gigante! La World Cup Starting List aggiornata

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dopo il gigante femminile di Lienz, il quinto stagionale, è statalaCupdella specialità: naturalmente restano nel primo gruppo di merito, composto dalle migliori 7 atlete, Federica Brignone, terza, e Marta Bassino, quinta. La terza tra le italiane in questa graduatoria è, reduce da quattro piazzamenti in top ten, la quale, grazie a questa costanza di rendimento, finalmente è rientrata nel secondo gruppo di merito, composto dalle atlete comprese tra l’ottava e la quindicesima posizione. L’azzurra, in verità, è sedicesima, ma davanti a lei c’è la francese Tessa Worley, che si è ritirata al termine della scorsa stagione: anche se tutte le atlete che la precedono dovessero essere al via a Kranjska Gora,...

Brignone out nella prima manche Lienz (AUSTRIA) - Mikaela Shiffrin concede il bis a Lienz : dopo la vittoria di ieri in gigante, la fuoriclasse ... (ilgiornaleditalia)

Tra le novità di questa stagione, la presenza in studio di Melania Corradini, gloria azzurra dello. Alle 9:55, uno speciale TG Sport - "Bettega Tribute" in replica da Jesolo, Venezia, con ...Il 39enne, in compagnia di altri due scialpinisti, stava scendendo verso valle con gliquando,... con il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del soccorso, ha chiesto l'...Il Club Alpino Italiano di Scandicci propone un "trekking urbano" a Bologna e un fine settimana di sci di fondo sugli altopiani di Lavarone e Asiago. Iscrizioni aperte. Per info: scandicci@caiscandicc ...La tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di Bormio è stata un successone a 360° gradi. Quella che è terminata ieri con la disputa del SuperG, vinto da un fuoriclasse assoluto come lo svizzero Odermat ...