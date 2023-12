Schianto assassino | intera famiglia distrutta

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 30 dicembre 2023) In un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Trani e Corato, in Puglia, unaè stata, lasciando gravi conseguenze per i sopravvissuti. Il drammatico scontro, avvenuto venerdì sera, ha visto la morte di Vincenzo Lafiandra, 37 anni, e di Saviano Calvano, 82 anni, conducente dell’altra vettura coinvolta. La moglie di Lafiandra, anch’essa di 37 anni, è attualmente in condizioni critiche. Dopo essere stata inizialmente trasportata all’ospedale di Andria, è stata urgentemente spostata al Policlinico di Bari per un intervento chirurgico presso il reparto di chirurgia vascolare. La donna è afflitta da fratture multiple al bacino e alle costole, ma la preoccupazione maggiore è per un grave danno all’aorta. Anche i due figli della coppia sono stati gravemente coinvolti nell’incidente. Il figlio di sei anni, ...