(Di sabato 30 dicembre 2023) Il maxi-raidnon è rimasto senza risposta. Sebbene durante la notte le forze russe abbiano lanciato un attacco dalla Crimea sull', la difesa aerea avversaria ha abbattuto 5Shahed su 10 nelle regioni di Mykolaiv, Kherson e Khmelnytskyi. La più colpita è stata la regione di Kherson, dove un edificio amministrativo è stato distrutto. Ma non è tutto. Secondo quanto si apprende, infatti, le forze ucraine avrebbero effettuato molteplici blitz in più regioni del territorio gestito dal Cremlino. Il ministeroa Difesa russo ha riferito di un massiccio attacco ucraino realizzato mediante l'utilizzo di numerosi. "Durante la scorsa notte è stato fermato il tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico utilizzando un Uav di tipo aereo su ...

