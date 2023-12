Scacchi | Mondiali blitz 2023 | Magnus Carlsen ancora campione | Gunina trionfatrice tra le donne

Iniziati non proprio sotto la giusta stella i Mondiali rapid di Scacchi a Samarcanda , in Uzbekistan. Un luogo scelto forse non esattamente a caso, ... (oasport)

Giornata di fuoco ai Mondiali blitz di Scacchi 2023 in scena a Samarcanda, Uzbekistan. Si comincia con Magnus Carlsen che per poco non viene ... (oasport)

Per le dimensioni assunte, lo si può ormai definire “lo scandalo di Samarcanda”. In Uzbekistan, infatti, i Mondiali blitz di Scacchi 2023, al via ... (oasport)

Tra le manifestazioni sportive di rilievo, la Questura è stata interessata dall'organizzazione dei Master di Atletica dei Paesi del Mediterraneo, i Ca mpionatidia Montesilvano con ...AGI - Semplicemente ingiocabile. Magnus Carlsen, numero uno delle classifiche, ha vinto il suo quinto mondiale di'rapid', ovvero con partite a tempo ridotto (in questo caso 15 minuti più 10 secondi di incremento a mossa). Il campione norvegese, ex campione del ...Magnus Carlsen è ancora una volta Campione del Mondo a Samarcanda, Uzbekistan. Il titolo iridato blitz (3' a testa più 2" di incremento a giocatore) è di nuovo suo, e tra corone iridate assolute, rapi ...Giornata di fuoco ai Mondiali blitz di scacchi 2023 in scena a Samarcanda, Uzbekistan. Si comincia con Magnus Carlsen che per poco non viene rinchiuso da un addetto in mezzo alla porta d'ingresso dell ...