SBK | Jonathan Rea di Yamaha ammette | “Dura con Ducati…”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Le ultime due annate di Superbike hanno elevato al ruolo di dominatori assoluti un binomio che è diventato vincente al termine di un bel percorso di crescita costante. Aruba Ducati.it e Alvaro Bautista sono emersi vincitori, inattaccabili, nelle ultime due stagioni consegnando puntualmente il titolo dedicato ai piloti all’esperto centauro spagnolo e l’alloro dei Costruttori al team italiano sito a Borgo Panigale. Un feeling fantastico che ha lasciato al palo tutte le possibili candidate, insieme alla Nuvola Rossa, per la vittoria finale. Uno dei professionisti più colpiti dallo strapotere rosso è statoRea, un corridore che conosce benissimo il ruolo di tiranno della SBK: il nordirlandese, passato recentemente da Kawasaki a, si è voluto complimentare con l’ottimo lavoro messo in pista della squadra italiana. Le dichiarazioni di ...

