Sarri dopo Lazio - Frosinone | ' Reazione di carattere' Rivivi la diretta

(Di sabato 30 dicembre 2023) ROMA - Una vittoria in rimonta per chiudere bene l'anno e restare in scia della zona Champions. Labatte 3 - 1 all'Olimpico ilcon i gol di Castellanos, Isaksen e Patric . Maurizio ...

Maurizioparla in conferenza stampa: segui le sue parole e tutte le interviste in tempo ...Giusto concedere il rigore al Frosinoneil check al VAR e convalidare gol di Patric . Voto 6. .... FROSINONE (3 - 4 - 3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Brescianini, Barrenechea, ...I fischi dopo i due minuti di recupero della prima frazione certificano l’insofferenza dello stadio, resa ancora più plateale a inizio secondo tempo. Sarri lascia negli spogliatoi Felipe Anderson e ...Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn dopo Lazio-Frosinone: "Mi era piaciuto anche il primo tempo. Non abbiamo creato tanto ma abbiamo fatto bene. Ci siamo ritrovati sotto in maniera ...