Sappe | “A Poggioreale cocaina nel pacco per un detenuto”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Nella giornata di ieri, durante gli ordinari controlli sono stati rinvenuti circa 40 grammi diben occultati in uncontente biancheria destinato ai detenuti“. A darne notizia è Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Il carcere diospita mediamente 2.100-2.200 detenuti il che vuol dire che è estremamente difficile un controllo minuzioso – spiega la sindacalista – Per fortuna, l’alta professionalità della polizia penitenziaria che vi lavora quotidianamente permette ed ha permesso anche in questa occasione di gestire al meglio i numerosi eventi critici che si verificano“. “Ogni giorno – prosegue – la polizia penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che dentro le carceri campane si diffonda uno spaccio ...