Santa Maria Capua Vetere | Aveta | troppe ombre sul PUC

(Di sabato 30 dicembre 2023). «È un piano urbanistico carente sotto molto profili. Siamo convinti che le osservazioni da noi presentate nel corso dell’iter procedurale del PUC fossero valide, tanto che sono state ribadite anche da enti sovraordinati come la Provincia, l’Asl e l’Autorità di bacino». Lo afferma Raffaele, capogruppo di “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle”, dopo il consiglio comunale che ha approvato il documento di programmazione urbanistica. «Con il consigliere Italo Crisileo – spiega– abbiamo evidenziato, tra gli altri, alcuni punti critici, a cominciare dal tema della densificazione urbanistica: è stata tolta la capacità edificatoria a piccoli proprietari, in aree già urbanizzate, prevedendo nuove costruzioni in aree attualmente libere e favorendo di ...

Chiesa degli Artisti , perchè è chiamata così? E’ da tutti conosciuta come Chiesa degli Artisti ma il suo vero nome è Santa Maria in Montesanto , ... (funweek)

È in stato di fermo per tentato omicidio un 19enne di Santa Maria Capua Vetere , con vari precedenti, anche per rissa , appartenente ad una famiglia ... (teleclubitalia)

La vittima è stata aggredita in piazza Adriano, a Santa Maria Capua Vetere , con calci e pugni, finendo in ospedale, dove è tutt’ora in prognosi ... (2anews)

È un'edizione ancora più ricca di collaborazioni con le realtà cittadine quella della Marcia della pace 2023, in programma il 31 dicembre con partenza alle 15 dal sagrato diMaggiore. Istituzioni, organizzazioni economiche, Caritas, migranti, comunità ortodosse e islamiche, Ufficio di Pastorale dei migranti e Linea Rosa marceranno insieme per la pace in ...Ero a Napoli ai quartieri spagnoli ed entrai nella piccola chiesa diFrancesca delle Cinque Piaghe. Ero comunque un'appassionata di arte e curiosità e così giustificavo a me stessa il ...PALERMO – Torna il presepe vivente organizzato dalla parrocchia di santa Maria di Gesù, a Palermo, nel santuario dedicato a san Benedetto il Moro che questa estate è stato colpito dall’incendio. Un ...Un 19enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stato fermato, ieri, dalla Polizia di Stato e condotto in carcere con l’accusa di tentato omicidio ai danni ...