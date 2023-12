Sanità Valeriani PD | “Convocazione commissione su fondi alla Croce Rossa senza bando pubblico”

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023) “Non si possono assegnare 8 milioni di euro diregionali a un soggetto privatoune una gara pubblica” dichiara Massimiliano, consigliere PDRegione Lazio, in merito al contributo affidatoGiunta Rocca. “Si tratta inoltre di un progetto che in asdi personale sanitario ha l’aria di essere solo una pacca sulle spalle piuttosto che una reale soluzione. Tanto più – prosegue il consigliere PD – che un servizio di accoglienza e accompagnamento era stato già stato proposto nella precedente legislatura,riscontrare un grande successo, ma almeno venne assegnato a una società interamente regionale come Laziocreanessun ...