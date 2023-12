San Giovanni La Punta | oltre un milione di euro per rete fognante e prevenzione allagamenti

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pubblicato il 30 Dicembre, 2023 Pubblicata la gara d’appalto per la realizzazione dellaper le acque bianche in via Fisichelli a SanLa. Il finanziamento, messo a disposizione dalla Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, ammonta a une cento mila. “Una notizia che chi abita o lavora in quella strada attende da almeno trent’anni. E si tratterà – sottolinea il governatore siciliano – della fine di una lunghissima stagione di pericoli e disagi, poiché sarà finalmente possibile prevenire quegliche hanno tenuto costantemente in apprensione gli abitanti della zona. Anche in questo caso, la Regione mette a disposizione risorse finanziarie e ...

Pubblicata la gara d'appalto per la realizzazione della rete fognante per le acque bianche in via Fisichelli a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Il finanziamento, messo a disposizione dalla ...