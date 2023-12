Sampdoria | caccia all'attaccante | da Donnarumma a Moro e Tutino | i nomi

La principale preoccupazione di Matteo Manfredi e della Sampdoria , in questo momento, è trovare un partner in modo da consolidare la... (calciomercato)

Ambizioni che si sono un po' ridimensionate per ladi Pirlo che sabato scorso ha buttato un'occasione d'oro perdendo in casa dalla Feralpisalò. Il tonfo a Marassi coi Leoni del Garda è ...Sotto l'albero, a Santo Stefano, c'è un pacco arancioneroverde da scartare. Dopo aver battuto Cremonese e, la FeralpiSalò vuole farsi un altro regalo per passare bene le Feste, battendo il Venezia dopodomani a Piacenza (calcio d'inizio ore 15). " Avrei preferito avere più tempo per preparare ...Dall'exploit al Catania sull'orlo del fallimento alle difficoltà di Spezia, passando per la promozione col Frosinone: ecco chi è Luca Moro, l'obiettivo di ..."Sampdoria, Iachini: 'La promozione del 2012 fu un’impresa incredibile. Ora Pirlo può ripeterla'”, titola Il Secolo XIX. Parla l’allenatore protagonista dell’ultima promozione blucerchiata in Serie A: ...