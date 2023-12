Samardzic sempre più verso il Napoli | si tratta con ottimismo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dopo l'esclusione inattesa in Udinese-Sassuolo e il ritorno in campo dal 1' contro il Torino (ma con gol del suo sostituto Zarraga),...

Lazar Samardzic è un obiettivo del Napoli da tempo, centrocampista totale e giovane, identikit ideale per Aurelio De Laurentiis. La telenovela ... (spazionapoli)

Affondo deciso del Napoli per Samardzic Lazar Samardzic , talento serbo dell’Udinese, sarebbe sempre più vicino al Napoli . De Laurentiis cerca di ... (terzotemponapoli)

NAPOLI IN POLE - 25 milioni dalla cessione di Elmas al Lipsia, proprio l'ex squadra di: tesoretto ideale per andare ad aggredire il 24 dell'Udinese, desideroso di un palcoscenico di livello ...al Napoli, le ultime Il presidente De Laurentiis ha preso la sua scelta: vuole prendere. L'asse con la dirigenza dell'Udinese èstato di grande sinergia, di conseguenza da ...I primi colloqui con l'Udinese, stando a quanto riferito da Sky Sport, sono stati positivi e quindi la trattativa è partita bene ...Il presidente De Laurentiis ha preso la sua scelta: vuole prendere Samardzic. L'asse con la dirigenza dell'Udinese è sempre stato di grande sinergia, di conseguenza da parte del Napoli c'è fiducia per ...