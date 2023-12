Samardzic-Napoli | accordo vicino | la trattativa infiamma il mercato

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ilpunta forte su Lazarper sostituire Elmas. L’con tra le squadra è sempre più. Ildeve assolutamente invertire la rotta. La squadra di Walter Mazzarri appare sempre più allo sbando. Nel match di ieri contro il Monza sono stati persi altri due punti importanti. Il rigore parato da Meret ha evitato a Di Lorenzo e compagni l’ennesima sconfitta casalinga. Aurelio De Laurentiis deve correre ai ripari. La scelta di Walter Mazzarri non sta pagando quanto previsto e il presidente azzurro si è assunto tutta la responsabilità per la stagione negativa. Le ultime sull’affare Samardizc-Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, deve assolutamente intervenire sulper permettere alla squadra di tornare a ...

Serie A Udinese - Bologna , Milan - Sassuolo , Juventus - Roma Le pagelle: Genoa - Inter ,- ... A centrocampo rientra dalla squalifica Payero, rischia la panchina, nuovamente al centro ...Mercato, c'è protnoCome infatti si legge sul portale, la trattativa è vicinissima alla conclusione col giocatore che chiede un quadriennale da 2.5 milioni di euro . Accordo vicino ...Calciomercato Napoli - Il club azzurro accelera sul mercato dopo il pareggio col Monza e c’è la stretta per Samardzic in queste ore in vista gennaio: lo annuncia l’edizione on line de Il Mattino. Merc ...Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha pubblicato un tweet di mercato riguardante il Napoli: "L’Udinese rinasce e cala il tris contro ...