Salto con gli sci femminile | Pinkelnig torna ed è subito la migliore in qualificazione a Garmisch-Partenkirchen Eliminate le azzurre

(Di sabato 30 dicembre 2023) Rientro col botto per Evaestremamente competitiva e davanti a tutte nelle qualificazioni sul trampolino grande HS142 di, nell’ambito della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo2023-2024 dicon gli sci. La detentrice della Sfera di Cristallo aveva saltato i primi due appuntamenti dell’inverno in seguito ad un risentimento al ginocchio patito durante un allenamento. La 35enne austriaca, risolti i problemi fisici dell’ultimo periodo, ha dimostrato già un ottimo livello in attesa della gara vera e propria in programma sempre oggi a partire dalle ore 17.45 sul ‘Neuen Große Olympiaschanze’ (che ospiterà poi tra San Silvestro e Capodanno il secondo atto della Tournée dei Quattro Trampolini al maschile), stampando il punteggio ...