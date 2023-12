Salto con gli sci | 72ma Tournée dei 4 trampolini A Garmisch la tradizionale festa del “Neujahrsspringen”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nei Paesi di lingua tedesca, la giornata di Capodanno è sinonimo di due appuntamenti. Il concerto di Vienna e il(“Ildel nuovo anno”), ovvero la gara dicon gli sci che, dal 1922, si tiene ogni 1° gennaio a-Partenkirchen (Germania). La competizione è stata cooptata dalladei quattro, della quale rappresenterà la seconda tappa per la sessantottesima volta. Le quattro eccezioni riguardano le edizioni I, V, X e XI. Si salta sul cosiddetto “Neuen Große Olympiaschanze“, trampolino eretto nel 2007 in sostituzione del “Große Olympiaschanze”, l’impianto che aveva ospitato i Giochi olimpici invernali 1936 e incredibilmente sopravvissuto sino agli albori del XXI secolo. Nonostante l’attuale struttura non abbia ancora ospitato una gara a ...

