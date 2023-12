Salmone con scarola in padella | ricetta light aggiornamento 30 DICEMBRE

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 30 dicembre 2023)coninLadelconin, facile e spiegata passo passo per tutti Se siete alla ricerca di un pranzo leggero, ma appetitoso siete nel posto giusto. Questoconinè veramente buono, saporito e soprattutto dietetico. Unacomoda e veloce per tutti i giorni senza perdere il gusto della buona cucina e dei sapori freschi. Provate per credere, vediamo insieme il procedimento. Ingredienti 1 filetto di1 ciuffo grande di indivia () 1 pezzetto di cipolla 1 cucchiaino di olio evo 5-6 olive nere Sale fino q.b. 1 acciuga ...