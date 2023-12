Salernitana | la rivoluzione continua | in dirigenza arriva Kolarov

Contestazioni, ultimo posto, clima teso. L’ambiente in casa Salernitana è rovente. Il cambio di panchina non ha sortito gli effetti... (calciomercato)

Salernitana : Iervolino rivoluzione in arrivo Contestazioni, ultimo posto, clima teso. L’ambiente in casa Salernitana è rovente. Il cambio di ... (terzotemponapoli)

Ladi fine anno in casanon è ancora finita. Dopo la decisione del presidente Iervolino di richiamare Walter Sabatini , che ricoprirà il ruolo di direttore generale prendendo il ...Laannunciata a più riprese dal Presidente Iervolino potrebbe riguardare anche la guida ... Nel frattempo, lavivrà il proprio pomeriggio di passione in quel di Verona , con la ...È uno spareggio salvezza quello tra Verona e Salernitana che andrà in scena oggi allo stadio Bentegodi. La squadra granata ha sfiorato l'impresa contro il Milan, beffata nel finale da un gol di Jovic ...Granata pronti per vivere un gennaio da protagonisti sul mercato: l'ex esterno affiancherà Sabatini durante le trattative ...