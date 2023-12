Salernitana | Fazio | «Meritiamo di più e l’abbiamo dimostrato»

Tegola per lain avvio: infortunio muscolare per Pirola. Al suo posto entra Gyomber. ... Subito dopo Ngonge vede il suo tiro deviato dain angolo. Più nulla fino agli ultimi 5 che ...che concede gli esterni mae Gyomber stanno giganteggiando in area di rigore, arrivando prima su ogni pallone. Le due squadre sono lunghe e la sensazione è che la gara possa ancora ...Verona-Salernitana 0-1, Fazio: «Dobbiamo abituarci a non prendere gol» Per la prima volta in stagione, i granata mantengono la porta inviolata «Siamo andati a… Leggi ...COSTIL 6 - Nessun intervento di grande rilevanza, se non quello su Henry nel recupero vanificato dal fischio del direttore di gara, per un fallo del francese su Fazio. Tanta sicurezza ...