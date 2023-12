Saldi invernali 2024 | Sicilia | calendario e regole

Leggi su dilei

(Di sabato 30 dicembre 2023) Come ogni inizio d’anno che si rispetti, anche in questo gennaiopossiamo iniziare a tenerci pronti per i. Un momento perfetto per scovare qualche prodotto utile a dei prezzi molto vantaggiosi. Anche in, come nel resto d’Italia, quest’anno gli sconti partiranno dal 5 gennaio. Una data prevista nell’accordo relativo agli “indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, che decreta il giorno prima dell’Epifania l’inizio della stagione dei grandi sconti. Quando iniziano iinA gennaio parte la stagione dei. Un momento attesissimo in Italia, che mixa la voglia di rinnovare il proprio ...