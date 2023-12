Saldi invernali 2024 | al via il 5 gennaio in tutte le regioni

(Di sabato 30 dicembre 2023) Roma, 30 dicembre 2023 – La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle, ha accolto le richieste della maggioranza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, confermando venerdì 5come data di inizio dei. Lo annuncia il Coordinatore della Commissione Sviluppo economico della Conferenza dellee delle Province autonome, Andrea Maria Antonini, che, lo scorso 16 novembre, aveva indetto un tavolo tecnico per fare chiarezza in materia e per ascoltare le istanze delle realtà associative nazionali. Al termine dell’incontro, tranne la Confesercenti – che aveva richiesto di posticipare l’inizio della data deialla prima settimana di febbraio – ...

L'inizio deiè immninente e si terrà venerdì 5 gennaio, comunica la Regionione Lazio. Questo evento riguarderà non solo il Lazio, ma coinvolgerà l'intero territorio nazionale, offrendo opportunità ...Prenderanno il via domani inela nostra regione. Secondo un'indagine di Confesercenti il 47% della popolazione italiana, approfitterà dell'occasione spendendo una media di 122 euro a ...Tutto pronto per i saldi invernali 2024: ecco le date e le regole per lo shopping scontato in Sicilia ...Saldi Lombardia 2024 quando iniziano e finiscono. Calendario, regole e dove trovare i saldi invernali nei negozi a Milano e in tutta la regione.