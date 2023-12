Russia | un’altra morte misteriosa | politico cade dalla finestra

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 14 dicembre, in diretta. Il presidente russo risponde alle domande alla conferenza stampa di fine ... (corriere)

Ucraina Russia - le notizie sulla guerra di oggi | Il discorso di Putin : «Pace? Quando raggiungeremo gli obiettivi. Non ci sarà un’altra mobilitazione»

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 14 dicembre, in diretta. Colloquio telefonico Meloni-Zelensky: «Per coordinare le posizioni in vista ... (corriere)