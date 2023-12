Russia | un’altra morte misteriosa | politico cade dalla finestra

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’esponente del partito diUnita di Vladimir Putin, Vladimir Egorov, è morto all’età di 46 anni dopo essere precipitato da unadel suo appartamento al terzo piano di un edificio della città di Tobolsk, in Siberia, rendono noto fonti ucraine. Il corpo privo di vita è stato scoperto mercoledì scorso. Le autorità russe hanno aperto una inchiesta sulle cause dellache richiama, per le circostanze, una serie di decessi nelle fila della nomenklatura politica ed economica russa. Egorov era deputato della Duma locale. Nel 2016 era stato condannato per corruzione ma aveva evitato la pena, sostengono le fonti, grazie ai suoi incarichi politici. Egorov non occupava una posizione altolocata nella verticale del poterein. Ma la sua, ...