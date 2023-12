Russia | la strana morte di Vladimir Egorov | collega di partito di Putin

Leggi su open.online

(Di sabato 30 dicembre 2023), esponente delUnita del presidente russoè stato trovato morto nel cortile della sua casa a Tobolsk, in Siberia. Sul corpo non ci sono «segni esterni di violenza», hanno detto gli investigatori al Kommersant. Non sono ancora chiare la cause del decesso anche se nel necrologio pubblicato dalla Duma nella città di Tobolsk si parla di «tragico incidente». Secondo quanto riportato dal canale Telegram non ufficiale Baza il corpo di«è stato scoperto nel cortile della sua casa in via Kedrovaya mercoledì». Tutte le ultime strane morti di politici e industriali russi Ladiè solo una dei numerosi decessi eccellenti a Mosca. Tra questi Ravil Maganov, presidente di ...