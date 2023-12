Russia | aggressione omofoba al giornalista Pavel Lobkov

Pavel Lobkov non ha fornito dettagli sull', ma è il suo breve commento a suggerire che l'... In, la recente legislazione che ha messo al bando anche l'organizzazione internazionale ...Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di prorogare il periodo di applicazione dei tre regolamenti d'emergenza adottati lo scorso anno a causa della guerra didellacontro l'Ucraina ai sensi dell'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'obiettivo è quello di rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri, ...Aggressione omofoba a Mosca, vittima il giornalista Pavel Lobkov. E' stato picchiato nell'area degli Stagni del Patriarca a Mosca. E'stato lo stesso giornalista a darne notizia ...La crisi è sancita dai dati: in Russia i prezzi delle uova sono aumentati del ... grande allevamento di pollame nella regione di Voronezh è stato vittima di un’aggressione armata. Gennady Shiryaev, 59 ...