Rugby | Benetton Treviso e Zebre Parma | le formazioni per il derby

(Di sabato 30 dicembre 2023) Secondoitaliano nell’UnitedChampionship quest’oggi e, con fischio d’inizio alle 14.30, tornano in campodopo il successo dei veneti lo scorso weekend al Lanfranchi. Perla chance di confermarsi al top del campionato, per lela volontà di ritrovare la vittoria. Qualche cambio rispetto allo scorso weekend per Marco Bortolami, con lache vedrà nel triangolo allargato confermato Rhyno Smith da estremo, mentre le ali saranno a sinistra Onisi Ratave e a destra torna Ignacio Mendy. Al centro non si cambia con il duo composto da Malakai Fekitoa e da Tommaso Menoncello. Avvicendamenti in mediana: rientra dal primo minuto Alessandro Garbisi come numero 9, al suo fianco Leonardo ...

