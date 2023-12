Roma | Tiago Pinto | “Decreto crescita? Grande botta Su Bonucci e Mourinho…”

“Vincere quest’ultimo match prima di Natale sarebbe importante, anche per la corsa della Champions che vede in corsa tante squadre. Poi i bilanci ... (sportface)

Quindi stiamo lavorando', ha dichiarato il general manager dellaPinto, a Dazn, a pochi minuti dal match con la Juventus. 'Io cercherò di essere creativo per trovare una soluzione sportiva ...Intervistato da Dazn a margine di Juventus -, il ds dellaPinto affronta l'argomento che ha tenuto banco negli ultimi due giorni e non sembra ottimista a proposito degli effetti della ...Adrien Rabiot è stato intervistato da Dazn dopo il successo sulla Roma. Le sue parole: Missione compiuta, siete a -2 dall'Inter. Quanto ci tenevate "Era importante per ...La Juventus vuole provare ad accorciare sull’Inter ma la Roma è una concorrente diretta che ha fatto faticare tutti,. Allegri sceglie la formazione preventivata, Szczesny in porta, difesa con Bremer, ...