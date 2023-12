Roma | sequestrate 6 tonnellate di petardi e fuochi d’artificio

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tre furgoni pieni zeppi di esplosivi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza adurante un servizio di controllo del territorio. Circa 310mila artifici pirotecnici, tra, corrispondenti a seidi materiale esplosivo. I controlli per un “Capodanno sicuro” non si fermano e le forze dell’ordine continuano a sequestrareL'articolo proviene da Il Difforme.

Gli uomini della guardia di finanza hanno trovato il materiale all'interno di tre furgoni nel quartiere PrenestinoL'intervento ha visto impegnati i Carabinieri Forestali del Raggruppamento, Reparto Operativo - Sezione Operativa Antibracconaggio Reati in Danno agli Animali diinsieme al Nucleo Carabinieri ...La Guardia di Finanza di Milano, durante i controlli in vista di capodanno, ha sequestrato in città e nell'hinterland oltre 105.000 botti illegali, pari a 3,7 tonnellate di fuochi d'artificio. Le inda ...PALESTRINA (cronaca) - L'attiva della Polizia di Stato ilmamilio.it Gli agenti del Commissariato di Polizia di via Sciadonna, diretti dal commissario capo Alessandro Serafini, nel pomeriggio di ie ..