Roma | sequestrate 6 tonnellate di botti illegali al Prenestino

L'intervento ha visto impegnati i Carabinieri Forestali del Raggruppamento, Reparto Operativo - Sezione Operativa Antibracconaggio Reati in Danno agli Animali diinsieme al Nucleo Carabinieri ......di associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito dell'inchiesta "Noi proteggiamo". ... Casamonica,ville, società e pompa di benzinaRoma, 30 dic. (askanews) - Traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse i carabinieri del comando provinciale di Foggia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di c ...Notato da un poliziotto, si è dato alla fuga (sbarazzandosi della refurtiva), r iuscendo a far perdere le sue tracce attraversando il cantiere di via Roma. Davanti alla pizzeria sono state poi trovate ...