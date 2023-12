Roma | prende a calci il cane della fidanzata | denunciato 19enne

(Di sabato 30 dicembre 2023) CRONACA DI– Ha preso aile la gente in strada ha chiamato la polizia. E’ accaduto ieri sera in via Ponzio Cominio al Quadraro ae di fronte a quella violenza contro l’animale, alcuni passanti hanno bloccato ilcittadino egiziano chiamando la polizia che e’ arrivata insieme alla proprietaria del. Tra i due nessun apparente problema, e ilera spaventato ma non ferito. Il giovane, comunque e’ statoper maltrattamenti di animale.

Covid, influenza e malesseri intestinali nello stesso periodo stanno causando difficoltà anche ai Pronto soccorso. Allerta per il picco influenzale che sarà raggiunto alla riapertura delle scuole ...