Roma Minaccia di gettarsi da un ponte in pieno centro

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Agenzia Nova) – Era in piedi sulla balaustra diVittorio Emanuele ae le sue intenzioni non sembravano buone. Si tratta di un 25enne che nella tarda mattinata di oggi ha fatto temere per il peggio e i passanti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti del Primo gruppo Prati della polizia locale capitolina. Il giovane e’ stato avvicinato con cautela e convinto a scendere. Gli agenti lo hanno accompagnato a casa. Si valuta il suo quadro psicologico.