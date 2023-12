Roma | incendio in un appartamento | donna muore tra le fiamme

(Di sabato 30 dicembre 2023), 30 dicembre 2023 – Tragedia a, dove è divampato unin uned ha perso la vita una. La Sala Operativa poco prima delle 18.00 ha inviato cinque squadre in via dei Giornalisti,64. In supporto anche il Capo Turno provinciale ed il funzionario di servizio oltre al Carro Autoprotettori. L’si è sviluppato al piano primo di un edificio di sei, per cause ancora da accertare. Sono stati evacuati dallo stabile invaso dal fumo diversi inquilini, ma all’interno dell’inè stato rinvenuto il corpo di unapriva di vita. L’intervento è tutt’ora in corso, ma la situazione sembrerebbe sotto controllo. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

