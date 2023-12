Roma “esplosiva” | sequestrate 6 tonnellate di fuochi d’artificio

(Di sabato 30 dicembre 2023), 30 dicembre 2023 – I militari del Gruppo Pronto Impiego Gdf, in servizio di controllo economico del territorio, hanno rinvenuto, a bordo di tre furgoni, oltre 310.000 artifici pirotecnici, pari a circa 6.000 chilogrammi di materia esplodente. Il sequestro, con un quantitativo di materia pirica attiva pari a 600 chilogrammi detenuto in assenza delle prescritte cautele di pubblica sicurezza, è avvenuto nel quartiere Prenestino di, in prossimità di via dell’Omo. Qualora immessa sul mercato la merce sottoposta a sequestro avrebbe fruttato ricavi per diverse migliaia di euro. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza dia salvaguardia dell’economia legale, della sicurezza e della salute dei cittadini. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è ...

È il 5 maggio 1972, sono le 22,24, quando un DC - 8 di Alitalia , sigla AZ 112, proveniente daFiumicino, precipita contro Montagna Longa, tra i Comuni di Carini e Cinisi, nel Palermitano, a ......ammetterlo) fanno certi consulenti dell'Onu e i pacifisti che gridano "Fuori i sionisti da" ... o per dire che il suo diritto alla riservatezza comprende la facoltà di portare una cintura...È accusato anche di evasione Pietro Genovese, 24 anni, condannato in via definitiva a cinque anni e quattro mesi per la morte di Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, entrambe di 16 anni, investite e ...Pericoloso per la sicurezza dello Stato, eppure libero per via di un ricorso al Tar. Solamente giovedì sera e su esecuzione di un provvedimento di espulsione adottato direttamente dal ...