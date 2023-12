Roma | cosa c'è dietro al no a Bonucci | i veri motivi che per ora hanno fatto saltare l'affare

... il festival saudita di sport e spettacolo il cui logo campeggia anche sulle maglie della, ... se i sauditi arrivano al punto di mandare la polizia nel tunnel degli spogliatoi,accadrebbe nel ...... l'indagine della Procura diha indubbiamente influenzato il suo lavoro fin dai primi momenti ... 'vogliono da me', chiede ai suoi interlocutori. Ha già un impegno in tribunale il prossimo 12 ...Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile arrivo di Leonardo Bonucci alla Roma. L'avventura all'Union Berlino non sta andando come sperava, in Germania non sta trovando molto spazio e i ...Un altro episodio di maltrattamenti sugli animali. Ieri pomeriggio a Roma, lungo la via Tuscolana, precisamente all'incrocio con via Ponzio Cominio, si è verificato un drammatico ...