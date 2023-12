Roma | amico lancia petardo | giovane ferito e operato | è grave

(Di sabato 30 dicembre 2023) Un 28enne in terapia intensiva al San Camilloune colpisce unche rimanemente: undi 28 anni è statoe ora è ricoverato in terapia intensiva. Il ragazzo si trovava ad una festa ad Anzio, in provincia di, quando stato raggiunto da unto da

Il ragazzo si trovava ad una festa ad Anzio, in provincia di, quando stato raggiunto da un petardo lanciato da un suoed è rimasto gravemente ferito. Il giovane è stato prima portato all'...Confidiamo nel potere dei social, convinti che questo video possa arrivare al genitore o a unpiù coscienzioso e convinca il ragazzo a restituire alla comunità di Valmelaina il defibrillatore', ...L'uomo è in terapia intensiva all'ospedale San Camillo, fatti in corso di accertamento Un uomo di 28 anni di Anzio (Roma) è stato accompagnato dal personale del 118 ieri sera all’ospedale… Leggi ...A Taranto un bambino di dieci anni in provincia ha perso il pollice della mano sinistra e due dita della mano destra per l'improvvisa esplosione di un petardo ...