Rodri apre | Alvarez chiude Guarda i gol del City

(Di sabato 30 dicembre 2023) Con un gol per tempo il Manchestercelebra il trionfo al Mondiale per club liquidando lo Sheffield United. A segnoe ...

Con un gol per tempo il Manchester City celebra il trionfo al Mondiale per club liquidando lo Sheffield United. A segnoe ...Julian Alvareze chiude le danze, nel mezzo lascia la sua firma uno scatenato Foden. Di ... Ederson 6.5; Walker 6, Stones 6.5 (74 Gvardiol 6), Dias 6, Aké 6.5 (81 Bobb sv);7 (74 Akanji 6), ...L'oro mondiale di Gianmarco Tamberi, lo storico terzo scudetto del Napoli, Davis che torna in Italia dopo oltre 50 anni. Ma anche la morte di Gianluca Vialli. E poi la sentenza Ue sulla Superlega. (AN ...L’Everton apre la gara contro il Manchester City. Al 29’ errore di Rodri sulla pressione di McNeil che mette sul primo palo dove Harrison devia alle spalle di Ederson. Secondo gol stagionale per l’ex ...