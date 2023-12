Rettore dell’Università del Wisconsin gira video porno con la moglie | licenziato Lui | “Punizione senza senso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) “Siamo allarmati e disgutati dalle sue azioni“: così il boarddel-La Crosse in merito alla decisione di licenziare ila causa di alcuniti con sua. Ma la coppia non ci sta e si appella al Primo Emendamento della costituzione. IlJoe Gow e Carmen Wilson criticano la scelta dell’ateneo definendola una “visto che iritraggono una coppia sposata e non incitano né alla violenza né allo sfruttamento. E sono molti gli studenti che hanno manifestato solidarietà a Gow sia nel campus che online: “Era un privato cittadino quando hato i, non mi piace che sia ...