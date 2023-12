Responsabilità è una parola che Benjamin Netanyahu non riesce a pronunciare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) . All’indomani del 7 ottobre, intorno a lui tutti si sono assunti la propria: il capo di Stato Maggiore, il capo dello Shabak (i servizi segreti interni), il capo dell’intelligence dell’esercito, il generale responsabile del fronte sud del paese. Tutti loro hanno dichiarato che era colpa loro se quell’attacco non è stato evitato., invece, non solo non si è assunto le proprie, ma all’una e dieci di notte del 23 ottobre ha twittato un messaggio contro i capi dell’esercito, tweet in cui sosteneva di non essere mai stato avvisato di un possibile attacco e che chi gli avrebbe dovuto riferire non lo ha fatto. La mattina dopo, spinto dalle critiche di Beni Ganz e di tutta l’opposizione, il premier l’ha cancellato usando la tecnica che usa da anni: prima infangare un avversario, che sia un generale o un ...