Renzi | «La Fiorentina ha imparato a vincere di corto muso»

(Di sabato 30 dicembre 2023) Matteo, ex Premier e oggi leader del partito Italia Viva, ha parlato attraverso i propri profili social della prestazione dellacontro il Torino Matteo, ex Premier e oggi leader del partito Italia Viva, ha parlato attraverso i propri profili social della prestazione dellacontro il Torino. PAROLE – «E lahadi. Che bello il Franchi pieno di gente in festa. Un abbraccio anche ai fratelli granata».

Commenta per primo Matteo, tifosissimo della, non sta nella pelle dopo la vittoria per 1 - 0 sul Torino: 'E laha imparato a vincere di Corto Muso - scrive sui propri account social - . Che bello il ...... naturalmente Elly Schlein e di fianco puree Calenda , ma divisi da una lastra in plexiglass. " Compagno, mi dia quella mi sembra rappresenti l'astrazione della". Si sedette, ...La Nazione oggi in edicola, con l'imminente arrivo del nuovo anno, fa il punto sugli impegni viola del prossimo gennaio. Partendo dalla Supercoppa perché ieri, finalmente, la Lega Serie ...In un incontro con i tifosi il ds viola critica le istituzioni. E sul club tuona: "La Fiorentina non è un giocattolo della politica".