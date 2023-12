Regno Unito | tunnel allagato nel sud | Eurostar cancella tutti i treni da e per Londra Caos e disagi per migliaia di passeggeri

(Di sabato 30 dicembre 2023)e 41da e persono statiti per la giornata di oggi. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria sul suo sito web. “L’allagamento deitra St Pancras International e Ebbsfleet non è migliorato e i servizi ferroviari non sono in grado di operare.ha quindi dovuto prendere la spiacevole decisione direi nostrisulla nostra rotta da e perper il resto della giornata”, scrive, che gestisce i servizi daa Parigi, Bruxelles e Amsterdam, ha annunciato che i clienti interessati hanno diritto a un rimborso completo o a un cambio. Queste ...

La discussa norma legata alla Brexit, che introdurrà il 10% di tasse in più per le elettriche che non utilizzano almeno il 45% di componenti made in ... (dday)

La censura britannica colpisce ancora: l'uscita della versione 4K di The Abyss , film di James Cameron, è stata cancellata per via di una scena in ... (movieplayer)

E' caos in Inghilterra alla vigilia dei festeggiamenti di fine anno per l'annullamento solo in mattinata di almeno 14 corse sulle linee Eurostar a causa di un'interruzione della linea ferroviaria ...Roma, 30 dic. (askanews) - La folla alla stazione di Londra e la rabbia dei passeggeri che si sono visti cancellare il proprio treno alla viglia di Capodanno.