Regime | varcato il confine Libero e Meloni? Concita De Gregorio ha una crisi di nervi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) "Dal ridicolo al pericolo", titola l'editoriale diDe, che sul titolo diuomo dell'anno 2023" invita i lettori di Repubblica a non ridere, no no no. Perché, signora mia (e pure signore mio), la prima pagina dici copre "obiettivamente di ridicolo agli occhi del mondo", oltre ad arrecare all'Italia "un danno di (già provatissima) credibilità internazionale"., corrucciata, si immagina l'espressione sgomenta di Emmanuel Macron e Ursula Von der Leyen mentre leggono la rassegna stampa internazionale. Ma la questione centrale di tutta questa faccenda, sottolinea l'editorialista, "è la contraffazione della realtà come metodo di gestione del potere". Una operazione, stigmatizza la De"tipica delle disinformazioni di ...