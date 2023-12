Re Felipe VI e Juan Carlos di Spagna si sono riappacificati?

Leggi su velvetmag

(Di sabato 30 dicembre 2023) Secondo il sito Vanitatis, il reVI disi sarebbe riconciliato con suo padre, il re emerito. Dopo anni di gelo tra padre e figlio, dunque, sembra essere tornato il sereno. Tuttavia, non si può ancora dire che abbiano superato ogni divergenza. Stando alla notizia, infatti, affinché la loro relazione possa procedere da ora in poi nel modo migliore possibile, il Re avrebbe imposto due regole rigide da seguire. Era una lite tra padre e figlio che ai media spagnoli sembrava impossibile da superare.VI, diventato re nel 2014 dopo l’abdicazione di suo padre, il reI, coinvolto in vari scandali, ha visto il suo rapporto con lui deteriorarsi al punto che non si vedevano più. Il Sovrano emerito, infatti, vive ad Abu Dhabi dal 2020 e ...