Ravezzani | «Essere più forti significa 3 cose Inter ha fatto miracoli»

(Di sabato 30 dicembre 2023) Fabioha parlato delle dichiarazioni del difensore centrale Francesco Acerbi sull’e sulla Juventus. CALCIO – Queste le parole di Fabiosu Twitter. “Su Acerbi: avesse ragione lui, il PSG vincerebbe la Champions da anni. Ma il calcio premia i club più intelligenti, non chi spende di più.i piùavere idee, intuizioni, strategie. Come l’, che in questi anni al contrario della Juve ha“. Fonte: Twitter Fabio-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...

La scelta comunque di Ibrahimovic dia Miami e non vicino alla squadra ha destato diverse sorprese. Milan,su Ibra: 'Ha già votato per l'esonero di Pioli'Tra le perplessità espresse ......di non voler spendere e dicausa dei mancati successi. 3: pretende un mercato di livello con campioni affermati'. In conclusione: 'Che c'entra con il Milan di Cardinale', si chiede. ...Su Gazzzetta: Spinta di Bisseck Per Doveri è lieve e il Var conferma. Forti proteste del Genoa sul gol dell’1-0. Sulla rimessa laterale di Darmian e prima che il pallone giunga ...La scelta comunque di Ibrahimovic di essere a Miami e non vicino alla squadra ha destato diverse sorprese. Milan, Ravezzani su Ibra: “Ha già votato per l’esonero di Pioli” Tra le perplessità espresse ...